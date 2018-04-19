Реброва уволили с поста тренера "Аль-Ахли"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украинец Сергей Ребров больше не будет тренировать клуб "Аль-Ахли". Руководство ФК решило прекратить сотрудничество, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter клуба.
Как отмечается в сообщении, место украинца займет тренер из Туниса Фатхи Аль-Жабаль.
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Напомним, "Аль-Ахли" под руководством Реброва стал вторым в чемпионате Саудовской Аравии.