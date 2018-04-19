Реброва уволили с поста тренера "Аль-Ахли"

Как отмечается в сообщении, место украинца займет тренер из Туниса Фатхи Аль-Жабаль.

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Напомним, "Аль-Ахли" под руководством Реброва стал вторым в чемпионате Саудовской Аравии.