Ребров у якості тренера став віце-чемпіоном Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Український наставник Сергій Ребров привів ФК “Аль-Ахлі” до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії з футболу, інформує УНН з посиланням на ФК “Аль-Ахлі”.
У заключному матчі чемпіонату “Аль-Ахлі” обіграв аутсайдера турніру “Оход” — 1:0. Команді українця потрібно було розраховувати на втрату очок “Аль-Хіляль” в матчі з “Аль-Фатех” задля завоювання перемоги в чемпіонаті, але ця зустріч закінчилася з рахунком 4:1.
Отже, володар золотих медалей “Аль-Хілаль” після 26 турів набрав 56 очок, а у команди Реброва — 55 очок.
Примітно, що в попередньому турі “Аль-Ахлі” мав шанс обійти “Аль-Хілаль”, однак очне протистояння конкурентів в боротьбі за золоті медалі завершилося безгольовою нічиєю.
Додамо також, обидві команди напряму кваліфікувалися до основної сітки майбутньої азійської Ліги чемпіонів.