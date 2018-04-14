Ребров у якості тренера став віце-чемпіоном Саудівської Аравії

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Український наставник Сергій Ребров привів ФК “Аль-Ахлі” до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії з футболу, інформує УНН з посиланням на ФК “Аль-Ахлі”.

У заключному матчі чемпіонату “Аль-Ахлі” обіграв аутсайдера турніру “Оход” — 1:0. Команді українця потрібно було розраховувати на втрату очок “Аль-Хіляль” в матчі з “Аль-Фатех” задля завоювання перемоги в чемпіонаті, але ця зустріч закінчилася з рахунком 4:1.

Отже, володар золотих медалей “Аль-Хілаль” після 26 турів набрав 56 очок, а у команди Реброва — 55 очок.

Примітно, що в попередньому турі “Аль-Ахлі” мав шанс обійти “Аль-Хілаль”, однак очне протистояння конкурентів в боротьбі за золоті медалі завершилося безгольовою нічиєю.

Додамо також, обидві команди напряму кваліфікувалися до основної сітки майбутньої азійської Ліги чемпіонів.

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