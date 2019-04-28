Ребров, Петряк і Харатін стали чемпіонами Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За підсумками 30-го туру чемпіонату Угорщини з футболу лідер першості, "Ференцварош" гравця збірної України Івана Петряка, став недосяжним для конкурентів, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
У черговому поєдинку "Зелені орли" поступилися на виїзді "Гонведу" (2:3). Гравець збірної України вийшов у стартовому складі та був замінений на 78-й хвилині. Його співвітчизник та партнер по команді Ігор Харатін став автором першого голу "Ференцварошу".
Враховуючи осічку головних конкурентів із "Віді", підопічні українського тренера Сергія Реброва за три тури до фінішу оформили чемпіонський титул маючи 10 очок переваги.
Примітно, що для "Ференцвароша" ця перемога в чемпіонаті стала вже 30-ю за історію.
Додамо також, в цьому сезоні Петряк провів у складі команди з Будапешта 36 матчів, забив шість м’ячів та віддав 12 гольових передач.