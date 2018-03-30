Реальні доходи українців торік збільшились лише на 6%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Минулого року реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, дохід українців зріс на 6%, передає УНН з посиланням на Держстатистики.
“У 2017 році номінальні доходи населення порівняно з попереднім роком зросли на 24,4%. Наявний дохід, який населення могло витрачати на купівлю товарів та послуг, зріс на 21,3%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору зріс на 6%”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у 2017 року доходи населення становили 2475,8 млрд грн, витрати — 2544,8 млрд грн, зменшення заощаджень — 69 млрд грн.
Наявний дохід у розрахунку на одну особу у 2017 році становив 43 592,8 грн.
Витрати населення у 2017 році порівняно з попереднім роком зросли на 26,8%.
Нагадаємо, середні щомісячні витрати українців на продукти харчування і товари повсякденного попиту значно менші за витрати європейців.