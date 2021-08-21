"Реал" продовжив контракт із провідним нападником світу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Титулований французький форвард Карім Бензема продовжить виступи в "Реалі" – футболіст заключив нову угоду із командою, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Реал" продовжив контракт із провідним нападником світу.
Деталі
Сторони підписали нову угоду, яка буде розрахована до 30 червня 2023 року. Фінансові деталі угоди не уточняються.
У минулому сезоні 33-річний француз провів за мадридський клуб 46 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 30 голів і віддав дев'ять результативних передач.
Загалом опальний форвард виграв з "Реалом" вже 19 трофеїв і тричі визнавався футболістом року у Франції.
Нагадаємо
Конкурент Луніна продовжив угоду із “Реалом” .