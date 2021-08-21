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17 березня, 18:58 • 139485 перегляди

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"Реал" продовжив контракт із провідним нападником світу

"Реал" продовжив контракт із провідним нападником світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Титулований французький форвард Карім Бензема продовжить виступи в "Реалі" – футболіст заключив нову угоду із командою, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Реал" продовжив контракт із провідним нападником світу.

Деталі

Сторони підписали нову угоду, яка буде розрахована до 30 червня 2023 року. Фінансові деталі угоди не уточняються.

У минулому сезоні 33-річний француз провів за мадридський клуб 46 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 30 голів і віддав дев'ять результативних передач.

Загалом опальний форвард виграв з "Реалом" вже 19 трофеїв і тричі визнавався футболістом року у Франції.

Нагадаємо

Конкурент Луніна продовжив угоду із “Реалом” .

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