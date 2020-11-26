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"Реал" обіграв "Інтер" у матчі суперників "Шахтаря" по Лізі чемпіонів

"Реал" обіграв "Інтер" у матчі суперників "Шахтаря" по Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 11562 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міланський "Інтер" поступився мадридському "Реалу" на своєму полі в матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів, передає УНН.

Швидкий гол допоміг “Реалу” закріпити лідируючу позицію у грі. Начо заробив на собі пенальті, яке виконав Еден Азар (7 хвилина). Через 5 хвилин Азар поцілив у стійку, а ключовий момент стався на 33 хвилині, коли Артуро Відаль впав у чужому майданчику і згодом почав розмовляти з рефері, за що отримав дві жовті картки та залишив міланців у меншості.

У більшості “Реал” ще раз відзначився — Хакімі оформив автогол (59 хв), і як наслідок 2:0 на користь мадридців.

Додамо, “Реал” набрав 7 очок і вийшов на другий рядок групи В. “Інтер” останній (2) і поступається “Шахтарю” 2-ма балами.

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