"Реал" обіграв "Інтер" у матчі суперників "Шахтаря" по Лізі чемпіонів

Швидкий гол допоміг “Реалу” закріпити лідируючу позицію у грі. Начо заробив на собі пенальті, яке виконав Еден Азар (7 хвилина). Через 5 хвилин Азар поцілив у стійку, а ключовий момент стався на 33 хвилині, коли Артуро Відаль впав у чужому майданчику і згодом почав розмовляти з рефері, за що отримав дві жовті картки та залишив міланців у меншості.

У більшості “Реал” ще раз відзначився — Хакімі оформив автогол (59 хв), і як наслідок 2:0 на користь мадридців.

Додамо, “Реал” набрав 7 очок і вийшов на другий рядок групи В. “Інтер” останній (2) і поступається “Шахтарю” 2-ма балами.