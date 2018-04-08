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"Реал" і "Атлетіко" внічию завершили мадридське дербі

"Реал" і "Атлетіко" внічию завершили мадридське дербі

Київ • УНН

 • 8735 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Мадридський “Реал” і “Атлетіко” зустрілися в центральному матчі 31-го туру іспанської Прімери, передає кореспондент УНН.

Напрочуд активно почали зустріч господарі “Сантьяго Бернабеу”. Спочатку Кріштіану Роналду додавав стегном м’яч у ворота після кутового, але воротар у стрибку впорався зі спробою португальця. Згодом лідер атак “королівського клубу” з дальньої дистанції ударом лівою міг відкривати рахунок, якби не сейв Яна Облака.

Рафаель Варан був близьким до забиття голу. На заваді знову став Облак. Також “матрацників” рятувала поперечина після дальнього пострілу Марсело. “Реал” досяг свого на 53 хвилині, коли навіс з лівого флангу увінчався ударом зльоту Роналду — 1:0. Проте недовго господарі мали перевагу на табло — командна комбінація “Атлетіка” призвела до голу у виконанні Антуана Грізманна. Ще один чудовий сейв здійснив Облак в компенсований час після удару Рамоса — 1:1.

Таким чином, мадридському “Реалу” не вдалося скоротити відставання від “Атлетіко” у боротьбі за другий щабель чемпіонату, яке становить чотири очки.

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