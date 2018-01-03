Реакція соцмереж на ліміт у 50 км/год у місті: скарги на "взяття у заручники" і невіра у дотримання ПДР

"Їзда за новими правилами 50 (+10) триває у ворожій атмосфері. Блимають, сигналять. Один з євробляхою вчора обігнав і з питальним співчуттям в погляді постукав пальцями по шиї. Ну так, хто ж окрім бухого може так повзти? Шлях до цивілізованих стандартів ще ой який довгий. І буде супроводжуватися прокльонами з боку совка. Уявляю, що підніметься, коли невдовзі наводитимуть порядок з хаотичним і нахабним паркуванням. Але якщо озирнутися назад, то з 2014-го Україна вже подолала відчутну відстань. Сподіваюся, у 2018-му просунемося далі", - зазначив народний депутат Володимир Ар'єв у Facebook.

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При цьому користувач Оксана Семенюк відзначає, що не треба приймати "маячні закони". "Замість того, щоб налагодити систему покарань і розвісити правильно знаки відповідно до дорожньої ситуації, вони весь Київ взяли в заручники", - додала вона.

"Система покарань на першому місці, причому не вибірково, а для всіх. В іншому випадку, хоч 40, хоч 30 зроби, ті, хто літав, ті і будуть літати", - додав при цьому Нік Макаркін.

З ним погоджується в користувач Віталій Давиденко, вказуючи, що проблема в тому, що для людей, у яких дохід вище середнього, правила не писані.

"Нема сенсу вводити подібні обмеження на багатосмугових дорогах (з роздільною смугою) в містах. На таких дорогах апріорі не повинно бути жодних пішохідних переходів, хіба що підземних", - зазначив також користувач з ніком Віктор Жу.

Ще один користувач Юрій Коссе зауважив, що кількість смертельних випадків зменшиться в рази, якщо за порушення ПДД будуть штрафувати і пішоходів.

Також людей цікавить запитання, яким є допустиме перевищення встановленої швидкості, і як фіксуватимуть порушення.

"До речі, недавно з поліцаями спілкувався. Вони сказали, що поки у них не буде спецобладнання, це все липа, тому що неможливо визначити точну швидкість, щоб виписати штраф", - написав у соцмережі користувач з ніком Гаврііл Хачатрян.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року автомобілісти повинні будуть рухатись у населених пунктах з максимальною швидкістю у 50 км/год.