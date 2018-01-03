Реакція соцмереж на ліміт у 50 км/год у місті: скарги на "взяття у заручники" і невіра у дотримання ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Зменшення максимально дозволеної швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах із 60 до 50 км/год викликало обговорення у соціальних мережах. Люди, зокрема, зазначають, що нових правил більшість не дотримується, а ті, хто порушував, так і будуть продовжувати, скаржаться на "нереальність" дотримання такого швидкісного режиму у містах з багатосмуговими автодорогами та вказують на відсутність засобів фіксації порушень, передає УНН.
"Їзда за новими правилами 50 (+10) триває у ворожій атмосфері. Блимають, сигналять. Один з євробляхою вчора обігнав і з питальним співчуттям в погляді постукав пальцями по шиї. Ну так, хто ж окрім бухого може так повзти? Шлях до цивілізованих стандартів ще ой який довгий. І буде супроводжуватися прокльонами з боку совка. Уявляю, що підніметься, коли невдовзі наводитимуть порядок з хаотичним і нахабним паркуванням. Але якщо озирнутися назад, то з 2014-го Україна вже подолала відчутну відстань. Сподіваюся, у 2018-му просунемося далі", - зазначив народний депутат Володимир Ар'єв у Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр назвав розмір штрафу за перевищення швидкості з нового року
При цьому користувач Оксана Семенюк відзначає, що не треба приймати "маячні закони". "Замість того, щоб налагодити систему покарань і розвісити правильно знаки відповідно до дорожньої ситуації, вони весь Київ взяли в заручники", - додала вона.
"Система покарань на першому місці, причому не вибірково, а для всіх. В іншому випадку, хоч 40, хоч 30 зроби, ті, хто літав, ті і будуть літати", - додав при цьому Нік Макаркін.
З ним погоджується в користувач Віталій Давиденко, вказуючи, що проблема в тому, що для людей, у яких дохід вище середнього, правила не писані.
"Нема сенсу вводити подібні обмеження на багатосмугових дорогах (з роздільною смугою) в містах. На таких дорогах апріорі не повинно бути жодних пішохідних переходів, хіба що підземних", - зазначив також користувач з ніком Віктор Жу.
Ще один користувач Юрій Коссе зауважив, що кількість смертельних випадків зменшиться в рази, якщо за порушення ПДД будуть штрафувати і пішоходів.
Також людей цікавить запитання, яким є допустиме перевищення встановленої швидкості, і як фіксуватимуть порушення.
"До речі, недавно з поліцаями спілкувався. Вони сказали, що поки у них не буде спецобладнання, це все липа, тому що неможливо визначити точну швидкість, щоб виписати штраф", - написав у соцмережі користувач з ніком Гаврііл Хачатрян.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року автомобілісти повинні будуть рухатись у населених пунктах з максимальною швидкістю у 50 км/год.