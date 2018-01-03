Реакция соцсетей на лимит в 50 км/ч в городе: жалобы на "взятие в заложники" и неверие в соблюдение ПДД

"Езда по новым правилам 50 (+10) продолжается во враждебной атмосфере. Мигают, сигналят. Один с евробляхой вчера обогнал и с вопросительным сочувствием во взгляде постучал пальцами по шее. Ну да, кто же кроме бухого может так ползти? Путь к цивилизованным стандартам еще ох как долог. И будет сопровождаться проклятиями со стороны совка. Представляю, что поднимется, когда вскоре начнут наводить порядок с хаотичной и наглой парковкой. Но если оглянуться назад, то с 2014-го Украина уже преодолела ощутимое расстояние. Надеюсь, в 2018-м продвинемся дальше", - отметил народный депутат Владимир Арьев в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр назвал размер штрафа за превышение скорости с нового года

При этом пользователь Оксана Семенюк отмечает, что не надо принимать "бредовые законы". "Вместо того, чтобы наладить систему наказаний и развесить правильно знаки в соответствии с дорожной ситуацией, они весь Киев взяли в заложники", - добавила она.

"Система наказаний на первом месте, причем не выборочно, а для всех. В противном случае, хоть 40, хоть 30 сделай, те, кто летал, те и будут летать", - добавил при этом Ник Макаркин.

С ним соглашается в пользователь Виталий Давыденко, указывая, что проблема в том, что для людей, у которых доход выше среднего, правила не писаны.

"Нет смысла вводить подобные ограничения на многополосных дорогах (с разделительной полосой) в городах. На таких дорогах априори не должно быть никаких пешеходных переходов, разве что подземных", - отметил также пользователь с ником Виктор Жу.

Еще один пользователь Юрий Коссе отметил, что количество смертельных случаев уменьшится в разы, если за нарушение ПДД будут штрафовать и пешеходов.

Также людей интересует вопрос, каким является допустимое превышение установленной скорости, и как фиксировать нарушения.

"Кстати, недавно с полицейскими общался. Они сказали, что пока у них не будет спецоборудования, это все липа, потому что невозможно определить точную скорость, чтобы выписать штраф", - написал в соцсети пользователь с ником Гавриил Хачатрян.

Напомним, с 1 января 2018 года автомобилисты должны будут двигаться в населенных пунктах с максимальной скоростью в 50 км/ч.