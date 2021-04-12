Реабілітація після ковіду: у МОЗ розповіли про нові ініціативи

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України сформувало низку ініціатив, які дозволять створити в Україні дієву систему реабілітації пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби. Про це сказала на брифінгу заступниця Міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.

Заступниця міністра нагадала, що ВООЗ разом з низкою міжнародних організацій, фахівцями з реабілітації з урахуванням уже набутого світового досвіду за останній рік сформувала певні рекомендації, яким чином має протікати система реабілітації для надання ефективної допомоги постраждалим від коронавірусної хвороби та її наслідків.

Цитата

“Ми використовуємо рекомендації панамериканського підрозділу ВООЗ з реабілітації. Міністерство охорони здоров’я України також сформувало низку ініціатив, які дозволять створити в Україні дієву систему реабілітації пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби”, — сказала Микичак.

Деталі

З її слів, Міністром охорони здоров’я було створено робочу групу, до складу якої увійшли національні експерти, наукові працівники Національної академії медичних наук, медуніверситетів, закладів охорони здоров’я, які вже мають досвід пост-коронавірусної реабілітації, а також реабілітаційних закладів МОЗ, фахівців фізичної та реабілітаційної медицини.

“Вже є напрацьовані наші відповідні рекомендації з урахуванням світового досвіду і рекомендацій ВООЗ. Зокрема у співпраці з Державним експертним центром розроблено стандарт медичної допомоги реабілітації пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 та реконвалесцентів. Цей стандарт надісланий для опрацювання обговорення в регіональні департаменти охорони здоров’я, і буде найближчим часом погоджений у структурних підрозділах і відповідних відомствах”, — сказала вона.

Крім того, зі слів заступниці міністра,МОЗ сформовано пропозиції до Національної служби здоров’я України щодо впровадження нового пакету медичних послуг з реабілітації для надання сучасної реабілітаційної допомоги пацієнтам через перенесену коронавірусну хворобу.

МОЗ також доручило керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я — департаментам та управлінням ОДА, КМДА — забезпечити осіб, які перенесли середню і тяжку форму захворювання на COVID-19 послугами з реабілітації, визначити і затвердити мережу закладів охорони здоров’я, в тому числі санаторно-курортних закладів місцевого підпорядкування, для забезпечення доступу всім паціентам, які скеровуються для того щоб отримати таку допомогу, а також скеровувати до санаторіїв МОЗ, які також відповідним наказом міністерства отримали змогу і доручення здійснювати прийом профільних пацієнтів до спеціалізованих санаторіїв сфери управління МОЗ.

“Таким чином, маючи і використовуючи вже існуючу мережу закладів, використовуючи вже напрацьований досвід у наших лікарнях, сьогодні пацієнти за скеруванням сімейного лікаря можуть отримувати певний обсяг пост-ковідної реабілітації”, — додала Микичак.

Довідково

За даними МОЗ, на сьогодні в Україні одужали від коронавірусної хвороби вже 1 416 215 людей. Всього в країні зафіксовано 1,861 млн випадків COVID-19.

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