Реабілітація після ковіду: у МОЗ розповіли про нові ініціативи

Заступниця міністра нагадала, що ВООЗ разом з низкою міжнародних організацій, фахівцями з реабілітації з урахуванням уже набутого світового досвіду за останній рік сформувала певні рекомендації, яким чином має протікати система реабілітації для надання ефективної допомоги постраждалим від коронавірусної хвороби та її наслідків.

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“Ми використовуємо рекомендації панамериканського підрозділу ВООЗ з реабілітації. Міністерство охорони здоров’я України також сформувало низку ініціатив, які дозволять створити в Україні дієву систему реабілітації пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби”, — сказала Микичак.

Деталі

З її слів, Міністром охорони здоров’я було створено робочу групу, до складу якої увійшли національні експерти, наукові працівники Національної академії медичних наук, медуніверситетів, закладів охорони здоров’я, які вже мають досвід пост-коронавірусної реабілітації, а також реабілітаційних закладів МОЗ, фахівців фізичної та реабілітаційної медицини.

“Вже є напрацьовані наші відповідні рекомендації з урахуванням світового досвіду і рекомендацій ВООЗ. Зокрема у співпраці з Державним експертним центром розроблено стандарт медичної допомоги реабілітації пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 та реконвалесцентів. Цей стандарт надісланий для опрацювання обговорення в регіональні департаменти охорони здоров’я, і буде найближчим часом погоджений у структурних підрозділах і відповідних відомствах”, — сказала вона.

Крім того, зі слів заступниці міністра,МОЗ сформовано пропозиції до Національної служби здоров’я України щодо впровадження нового пакету медичних послуг з реабілітації для надання сучасної реабілітаційної допомоги пацієнтам через перенесену коронавірусну хворобу.

МОЗ також доручило керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я — департаментам та управлінням ОДА, КМДА — забезпечити осіб, які перенесли середню і тяжку форму захворювання на COVID-19 послугами з реабілітації, визначити і затвердити мережу закладів охорони здоров’я, в тому числі санаторно-курортних закладів місцевого підпорядкування, для забезпечення доступу всім паціентам, які скеровуються для того щоб отримати таку допомогу, а також скеровувати до санаторіїв МОЗ, які також відповідним наказом міністерства отримали змогу і доручення здійснювати прийом профільних пацієнтів до спеціалізованих санаторіїв сфери управління МОЗ.

“Таким чином, маючи і використовуючи вже існуючу мережу закладів, використовуючи вже напрацьований досвід у наших лікарнях, сьогодні пацієнти за скеруванням сімейного лікаря можуть отримувати певний обсяг пост-ковідної реабілітації”, — додала Микичак.

Довідково

За даними МОЗ, на сьогодні в Україні одужали від коронавірусної хвороби вже 1 416 215 людей. Всього в країні зафіксовано 1,861 млн випадків COVID-19.