Реабилитация после ковида: в Минздраве рассказали о новых инициативах

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины сформировало ряд инициатив, которые позволят создать в Украине действенную систему реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной болезни. Об этом сказала на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

Заместитель министра напомнила, что ВОЗ вместе с рядом международных организаций, специалистами по реабилитации с учетом уже приобретенного мирового опыта за последний год сформировала определенные рекомендации, каким образом должна протекать система реабилитации для оказания эффективной помощи пострадавшим от коронавирусной болезни и ее последствий.

Цитата

“Мы используем рекомендации панамериканского подразделения ВОЗ по реабилитации. Министерство здравоохранения Украины также сформировало ряд инициатив, которые позволят создать в Украине действенную систему реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной болезни”, — сказала Микичак.

Детали

По ее словам, Министром здравоохранения была создана рабочая группа, в состав которой вошли национальные эксперты, научные работники Национальной академии медицинских наук, медуниверситетов, учреждений здравоохранения, которые уже имеют опыт пост-коронавирусной реабилитации, а также реабилитационных учреждений Минздрава, специалистов физической и реабилитационной медицины.

“Уже есть наработанные наши соответствующие рекомендации с учетом мирового опыта и рекомендаций ВОЗ. В частности в сотрудничестве с Государственным экспертным центром разработаны стандарт медицинской помощи реабилитации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 и реконвалесцентов. Этот стандарт направлен для обработки обсуждения в региональные департаменты здравоохранения, и в ближайшее время будет согласован в структурных подразделениях и соответствующих ведомствах”, — сказала она.

Кроме того, по словам заместителя министра, Минздравом сформированы предложения к Национальной службе здоровья Украины по внедрению нового пакета медицинских услуг по реабилитации для предоставления современной реабилитационной помощи пациентам из-за перенесенной коронавирусной болезни.

Минздрав также поручил руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения — департаментам и управлениям ОГА, КГГА — обеспечить лиц, перенесших среднюю и тяжелую форму заболевания COVID-19 услугами по реабилитации, определить и утвердить сеть учреждений здравоохранения, в том числе санаторно-курортных учреждений местного подчинения, для обеспечения доступа ко всем пациентам, направляемым для того чтобы получить такую помощь, а также направлять в санатории Минздрава, которые также соответствующим приказом министерства получили возможность и поручения осуществлять прием профильных пациентов в специализированные санатории сферы управления Минздрава.

“Таким образом, имея и используя уже существующую сеть учреждений, используя уже наработанный опыт в наших больницах, сегодня пациенты по направлению семейного врача могут получать определенный объем пост-ковидной реабилитации”, — добавила Микичак.

Справка

По данным Минздрава, на сегодня в Украине выздоровели от коронавирусной болезни уже 1 416 215 человек. Всего в стране зафиксировано 1,861 млн случаев COVID-19.

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