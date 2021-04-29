Разумков про марш на честь СС "Галичина": пропаганда нацизму на території нашої держави точно нам не додає

ukru
Ексклюзив
10:51 • 47339 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 82462 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 128136 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 169685 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 250517 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 184565 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 177728 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188442 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155180 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160285 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 109170 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 108260 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 122176 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 98133 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 111921 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 250493 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 199796 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 294905 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 290052 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 416560 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 9859 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 92649 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 98070 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 93390 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111412 перегляди
Актуальне
Разумков про марш на честь СС "Галичина": пропаганда нацизму на території нашої держави точно нам не додає

Разумков про марш на честь СС "Галичина": пропаганда нацизму на території нашої держави точно нам не додає

Київ • УНН

 • 23716 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає порушенням закону марш на честь дивізії СС “Галичина”, який проходив напередодні у столиці. Про це спікер парламенту сказав журналістам у четвер, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ставлюсь погано. Вважаю, що будь-яке порушення закону — а пропаганда нацизму, пропаганда військ Вермахту на території нашої держави точно не додає нам, ані всередині суспільства, ані за кордонами нашої країни. Я сподіваюсь, ми всі добре пам’ятаємо, що принесла війна в Україну. Фактично, немає жодної країни, яка б не втратила рідних чи близьких у цій війні”, — заявив Разумков, коментуючи проведення такого маршу.

Деталі

За словами голови ВР, на сьогодні в Україні “точно не потрібно популяризувати війська СС, в тому числі дивізію СС “Галичина”.

“А відповідь влади — все повинно бути в рамках закону. У нас сьогодні заборонена агітація... У мене була б така саме реакція на війська НКВС. Всі повинні дотримуватись закону — і одні, і інші. Коли одним можна, іншим не можна — так це не працює”, — додав він.

Що сталося

28 квітня в центрі Києва люди вийшли на марш на честь дивізії СС “Галичина”. На заході посилено чергувала поліція. Марш критикували деякі нардепи.

Раніше нардеп Максим Бужанський виступав з критикою на адресу ходи на честь дивізії СС “Галичина” і навіть висловився на цю тему з трибуни ВР напередодні.

Крім того, як зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, для європейської країни глорифікація військ СС є неприпустимою.

До слова, у травні 2020 року ОАСК визнав нацистською символіку 14-ї піхотної дивізії СС “Галичина”. Однак, уже у вересні Шостий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами