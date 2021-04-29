Разумков про марш на честь СС "Галичина": пропаганда нацизму на території нашої держави точно нам не додає

Цитата

“Ставлюсь погано. Вважаю, що будь-яке порушення закону — а пропаганда нацизму, пропаганда військ Вермахту на території нашої держави точно не додає нам, ані всередині суспільства, ані за кордонами нашої країни. Я сподіваюсь, ми всі добре пам’ятаємо, що принесла війна в Україну. Фактично, немає жодної країни, яка б не втратила рідних чи близьких у цій війні”, — заявив Разумков, коментуючи проведення такого маршу.

Деталі

За словами голови ВР, на сьогодні в Україні “точно не потрібно популяризувати війська СС, в тому числі дивізію СС “Галичина”.

“А відповідь влади — все повинно бути в рамках закону. У нас сьогодні заборонена агітація... У мене була б така саме реакція на війська НКВС. Всі повинні дотримуватись закону — і одні, і інші. Коли одним можна, іншим не можна — так це не працює”, — додав він.

Що сталося

28 квітня в центрі Києва люди вийшли на марш на честь дивізії СС “Галичина”. На заході посилено чергувала поліція. Марш критикували деякі нардепи.

Раніше нардеп Максим Бужанський виступав з критикою на адресу ходи на честь дивізії СС “Галичина” і навіть висловився на цю тему з трибуни ВР напередодні.



Крім того, як зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, для європейської країни глорифікація військ СС є неприпустимою.



До слова, у травні 2020 року ОАСК визнав нацистською символіку 14-ї піхотної дивізії СС “Галичина”. Однак, уже у вересні Шостий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення.