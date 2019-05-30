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Разумков порівняв Зеленського з “третім Майданом”

Разумков порівняв Зеленського з “третім Майданом”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Вибір народом України Президента Володимира Зеленського фактично був третім “Майданом”. Таку точку зору висловив глава партії “Слуга Народу”, член команди Зеленського Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Якщо ми говоримо про Революції Гідності, там захотіли поміняти цивілізаційний вибір українського народу. Тут же (під час президентського виборів 2019 року — ред.) був теж Майдан. Не знаю чим би він закінчився, якщо б не було Зеленського. Зеленський фактично був третім Майданом. Слава Богу, він був мирним”, — сказав Разумков.

За його словами, у Зеленського вийшло об’єднати суспільство, завдяки чому він отримав таку високу підтримку.

“Сьогодні говорити про те, що це не був третій Майдан, напевно просто не правильно”, — додав він.

Відзначимо, Революція Гідності — це період політичних і суспільних змін в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію і подальшою протидією цьому курсу.

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Нагадаємо, “Небесна Сотня” — прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосереднє відношення до ідеї та акції Євромайдан (Революції Гідності) в грудні 2013 — лютому 2014 року.

21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнали жертвами загиблих мітингувальників Майдану. В цей день на Майдані відбулося прощання із загиблими героями, яких в траурних промовах назвали “Небесної сотнею”.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС запрацювало в повному обсязі з 1 вересня 2017 року. Його підписання відбувалося в два етапи. 21 березня 2014 року підписали політичну частину. А вже 27 червня того ж року — економічну. Угода синхронно ратифікували обидва — український і європейський — парламенти 16 вересня 2014 року. Цим документом передбачена і зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. Тимчасове застосування Угоди відбулося з 1 листопада того ж року. При цьому тимчасове застосування торговельних положень почалося з 1 січня 2016 року.

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