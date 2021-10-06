Разумков перед можливою відставкою збільшив кількість журналістів, що можуть працювати в Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті. Про це у своєму Facebook повідомила прессекретар спікера ВР Ольга Туній, оприлюднивши відповідне розпорядження, пише УНН.
Цитата:
“У зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах”, — написала Туній.
Деталі
Так, згідно з розпорядженням, у пресцентрі на третьому поверсі може працювати до 200 ociб, на балконі преси у залі засідань — до 30 осіб, у кулуарах другого поверху — до 200 осіб.
Також, відповідно до розпорядження, знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху.
Додамо
Верховна Рада 5 жовтня відсторонила Разумкова від ведення засідань парламенту на два пленарні дні. Питання відсторонення ініціювали у парламенті 5 жовтня після проведення наради голів фракцій з Разумковим.
Народні депутати включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.
Контекст
2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.
Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.
Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.