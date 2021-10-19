Разумков: на жаль для колег, я член фракції "Слуга народу"

Цитата:

"Свого часу, 29 серпня, я вступив у фракцію "Слуга народу". Згідно з Регламентом, голова ВР не входить до складу будь-якої фракції. Після завершення моєї каденції на цій посаді, я автоматично повертаюся до фракції, тому і написав листа Арахамії. На жаль для колег, я - член фракції "Слуга народу", - заявив Разумков.

На сайті парламенту Дмитро Разумков вказаний як позафракційний депутат.

Що було раніше

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Ініціатором відставки Разумкова офіційно став голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.