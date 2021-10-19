Разумкова: к сожалению для коллег, я член фракции "Слуга народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков считает, что он является членом фракции "Слуга народа". Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, пишет УНН.
Цитата:
"В свое время, 29 августа, я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно Регламенту, председатель ВР не входит в состав какой-либо фракции. После завершения моей каденции на этом посту, я автоматически возвращаюсь во фракцию, поэтому и написал письмо Арахамие. К сожалению для коллег, я - член фракции "Слуга народа", - заявил Разумков.
На сайте парламента Дмитрий Разумков указан как внефракционный депутат.
Что было ранее
7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.
Инициатором отставки Разумкова официально стал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, которая прошла в Трускавце 2-3 октября.