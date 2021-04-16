Рауль Кастро залишив пост першого секретаря ЦК компартії Куби
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Рауль Кастро вирішив залишити пост першого секретаря ЦК правлячої Комуністичної партії Куби. Про це в п'ятницю повідомляє газета Granma - центральний друкований орган кубинської компартії, передає УНН.
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"Генерал армії сказав, що із задоволенням передає керівництво країною групі підготовлених лідерів, загартованих десятиліттями досвіду ..., прихильних Революції", - йдеться в тексті публікації.
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"Я гаряче вірю в силу і цінність прикладу і розуміння моїх співвітчизників, і поки я живий, я буду готовий захищати Батьківщину, Революцію і соціалізм", - наводить слова Кастро Кубинське агентство новин.
Додамо
Як відзначає видання, Рауль Кастро сподівається на шанобливий діалог у відносинах США і Куби, повідомляється на сайті компартії.
Кастро також зазначив, що прихильність Куби процесам інтеграції Латинської Америки і Карибського басейну непохитна.
Довідка
Рауль Кастро – молодший брат лідера кубинської революції Фіделя Кастро. Наприкінці 1950-х років він обійняв посаду міністра збройних сил Куби. З 2006 до 2018 року очолював державу. З 2011 року є лідером владної Комуністичної партії Куби.