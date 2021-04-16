Рауль Кастро оставил пост первого секретаря ЦК компартии Кубы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Рауль Кастро решил оставить пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. Об этом в пятницу сообщает газета Granma - центральный печатный орган кубинской компартии, передает УНН.
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"Генерал армии сказал, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта ..., приверженных Революции", - говорится в тексте публикации.
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"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм", - приводит слова Кастро Кубинское агентство новостей.
Добавим
Как отмечает издание, Рауль Кастро надеется на почтительный диалог в отношениях США и Кубы, сообщается на сайте компартии.
Кастро также отметил, что приверженность Кубы процессам интеграции Латинской Америки и Карибского бассейна непреклонна.
Справка
Рауль Кастро - младший брат лидера кубинской революции Фиделя Кастро. В конце 1950-х годов он занял пост министра вооруженных сил Кубы. С 2006 до 2018 года возглавлял государство. С 2011 года является лидером правящей Коммунистической партии Кубы.