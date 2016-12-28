Рауль Кастро: економіка Куби не рухається у бік капіталізму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Голова Держради і Ради міністрів Куби Рауль Кастро сказав, що його країна не рухається в бік капіталістичної моделі економіки. Відповідну заяву він зробив у вівторок на черговій сесії кубинського парламенту, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми не рухаємося до капіталізму, але ми не повинні боятися його”, — сказав він.
Глава держави закликав позбутися від “застарілого мислення, повного упереджень щодо іноземних інвестицій”, “від помилкових побоювань щодо іноземного капіталу”.
Керівництво Куби націлене на те, щоб в найближчі роки досягти економічного зростання на рівні 4% від ВВП. Для цього, на думку експертів, щорічно необхідні 2-3 млрд доларів в якості іноземних інвестицій, у той час як державі поки не вдається залучити і одного мільярда. У зв’язку з цим Кастро вказав на неприпустимість “частих надмірних затримок в переговорному процесі” з цього питання з зарубіжними партнерами. До стримуючих кубинську економіку факторів глава держави відніс і наслідки торговельно-економічної блокади острова, з-за яких Куба не може здійснювати міжнародні трансакції у доларах.
Разом з тим він висловив надію на те, що в наступному році кубинський ВВП зросте з нинішніх 0,9% до 2%. Кастро також вказав на необхідність гарантувати експорт кубинської продукції та отримання доходів, наростити виробництво товарів, що заміщають імпорт, та зменшити витрати.