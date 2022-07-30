Рашисти тримають у Чорному морі напоготові 6 ракет

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Корабельне угруповання ворожого флоту, що тримається кримського узбережжя в ракетно безпечних районах зменшилось до 6 одиниць – частина переміщена до Новоросійську, а напоготові до дій перебувають 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі.

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"Загроза ракетних ударів залишається актуальною як з моря, так і з неба, й з тимчасово окупованих територій, не наражайте себе на небезпеку, пам’ятайте про попередження і заборони, що спрямовані на збереження вашого життя, дотримуйтесь норм та обмежень комендантської години, не піддавайтесь на інформаційні провокації ворожих сил", - застерегли в командуванні.

Нагадаємо

Оперативне командування "Південь" у новому звіті повідомили, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.