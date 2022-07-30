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09:00 • 8661 просмотра

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14 марта, 19:56 • 120039 просмотра

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14 марта, 14:57 • 139703 просмотра

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14 марта, 14:16 • 139022 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113511 просмотра

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рашисты держат в Черном море наготове 6 ракет

Рашисты держат в Черном море наготове 6 ракет

Киев • УНН

 • 86504 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что рашисты держат в Черном море 6 ракет, готовых атаковать Украину. Об этом информирует УНН.

Детали

Корабельная группировка вражеского флота, держащегося крымского побережья в ракетно безопасных районах уменьшилась до 6 единиц – часть перемещена в Новороссийск, а наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля.

Цитата

"Угроза ракетных ударов остается актуальной как с моря, так и с неба, и с временно оккупированных территорий, не подвергайте себя опасности, помните о предупреждениях и запретах, направленных на сохранение вашей жизни, соблюдайте нормы и ограничений комендантского часа, не поддавайтесь на информационные провокации вражеских сил", - предупредили в командовании.

Напомним

Оперативное командование "Юг" в новом отчете сообщили, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно.

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