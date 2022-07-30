Рашисты держат в Черном море наготове 6 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что рашисты держат в Черном море 6 ракет, готовых атаковать Украину. Об этом информирует УНН.
Детали
Корабельная группировка вражеского флота, держащегося крымского побережья в ракетно безопасных районах уменьшилась до 6 единиц – часть перемещена в Новороссийск, а наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля.
Цитата
"Угроза ракетных ударов остается актуальной как с моря, так и с неба, и с временно оккупированных территорий, не подвергайте себя опасности, помните о предупреждениях и запретах, направленных на сохранение вашей жизни, соблюдайте нормы и ограничений комендантского часа, не поддавайтесь на информационные провокации вражеских сил", - предупредили в командовании.
Напомним
Оперативное командование "Юг" в новом отчете сообщили, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно.