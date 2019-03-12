Раньєрі здобув перемогу у дебютній грі після повернення в "Рому"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У заключному протистоянні 27 туру італійської Серії А римська "Рома" приймала вдома одного із аутсайдера чемпіонату "Емполі", передає кореспондент УНН.
Напрочуд швидкий гол на 9 хвилині від Ель-Шаараві (італієць після розіграшу кутового завдав прицільного пострілу здалеку) не дозволив довго лідирувати у матчі "Ромі". Господарі в тривіальній подачі зі штрафного примудрилися зрізати м'яч у власну сітку.
Автором переможного м'яча став Патрік Шик, який відзначився головою ще до перерви. "Емполі" зуміли зрівняти рахунок, але гол був не зарахований через гру одного із футболістів рукою. Тому 2:1 на користь римлян.
Примітно, що дана баталія стала першою для Клаудіо Раньєрі після повернення на тренерський місток "вовків".