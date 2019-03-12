Раньери одержал победу в дебютной игре после возвращения в "Рому"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В заключительном противостоянии 27 тура итальянской Серии А римская "Рома" принимала дома одного из аутсайдера чемпионата "Эмполи", передает корреспондент УНН.
Удивительно быстрый гол на 9 минуте от Эль-Шаарави (итальянец после розыгрыша углового нанес прицельный выстрел издалека) не позволил долго лидировать в матче "Роме". Хозяева в тривиальной подачи со штрафного умудрились срезать мяч в собственную сетку.
Автором победного мяча стал Патрик Шик, который отличился головой еще до перерыва. "Эмполи" сумели сравнять счет, но гол был не засчитан из-за игры одного из футболистов рукой. Поэтому 2:1 в пользу римлян.
Примечательно, что данная баталия стала первой для Клаудио Раньери после возвращения на тренерский мостик "волков".