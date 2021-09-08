Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Станом на 8:15 середи, 8 вересня, на вулицях і проспектах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнений на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, Науки, Повітрофлотському, Степана Бандери, Академіка Палладіна, Героїв Сталінграда, Любомира Гузара.

Також рух було ускладнено на вулицях Великій Васильківській, Богатирській, Кирилівській, Щусєва, Олени Теліги, Жилянській, Новій, Вадима Гетьмана, Нижній Вал, Корабельній.

Рух також ускладнено на Набережно-Хрещатицькій вулиці і Набережному шосе. Незначні затори є на проспекті Леся Курбаса і на вулицях Дегтярівській і Іллєнка.

Тим часом, на лівому березі рух було ускладнено на проспектах Бажана, Романа Шухевича, Броварському, Петра Григоренка, Визволителів, а також на вулицях Зарічній, Оноре де Бальзака, Попудренка, Братиславській і на вулицях Радунській і Ентузіастів. Сильні затори також на Дніпровській набережній.

Рух на мостах: складно було проїхати на мостах Північному, Дарницькому та мосту Патона. На Південному мосту та мосту Метро можна було проїхати вільно.

Додамо

На Київщині 8 вересня без опадів. Температура вночі 5-9° тепла, вдень 20-23°.

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