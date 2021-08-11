Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Станом на 8:15 середи, 11 серпня, у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
На правому березі затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Леся Курбаса, Перемоги та Академіка Глушкова, Любомира Гузара.
Рух ускладнений на вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Щусєва, Максима Берлинського, Юрія Іллєнка, Герцена, Чоколівському бульварі, Миколи Голего, бульварі Вацлава Гавела та на Великій Окружній дорозі.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Соборності, Бажана, Романа Шухевича та на вулицях Івана Микитенка, Генерала Карбишева, Оноре де Бальзака та бульварі Дружби Народів.
Рух на мостах Патона, Південному, Дарницькому та Метро вільний. На Північному частково ускладнений.
Доповнення
У Києві за минулі вихідні, 7-8 серпня, сталося 148 дорожньо-транспортних пригод.