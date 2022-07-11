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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 21085 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 64372 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 109878 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 161716 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 160316 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 164408 перегляди

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Ранковий обстріл Харкова: голова ОВА показав фото наслідків та розповів про стан постраждалих

Ранковий обстріл Харкова: голова ОВА показав фото наслідків та розповів про стан постраждалих

Київ • УНН

 • 213828 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов показав наслідки ранкового обстрілу Харкова. Окупанти навмисно гатили по житлових будинках, є постраждалі та загиблі. Про це повідомив Синєгубов в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова з РСЗВ. Під вогнем росіян знову опинилися виключно цивільні споруди - торговельний центр та будинки мирних харків'ян. Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж», - ідеться в повідомленні Синєгубова.

Деталі

За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей.

Доповнення 

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні російські окупанти вранці завдали чергових ракетних ударів по Харкову – зафіксовано 10 ракет.

Українські Національні Новини

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