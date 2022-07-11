Ранковий обстріл Харкова: голова ОВА показав фото наслідків та розповів про стан постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов показав наслідки ранкового обстрілу Харкова. Окупанти навмисно гатили по житлових будинках, є постраждалі та загиблі. Про це повідомив Синєгубов в Telegram, інформує УНН.
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«Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова з РСЗВ. Під вогнем росіян знову опинилися виключно цивільні споруди - торговельний центр та будинки мирних харків'ян. Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж», - ідеться в повідомленні Синєгубова.
Деталі
За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні російські окупанти вранці завдали чергових ракетних ударів по Харкову – зафіксовано 10 ракет.