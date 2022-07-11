Ранковий обстріл Харкова: голова ОВА показав фото наслідків та розповів про стан постраждалих

Цитата

«Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова з РСЗВ. Під вогнем росіян знову опинилися виключно цивільні споруди - торговельний центр та будинки мирних харків'ян. Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж», - ідеться в повідомленні Синєгубова.

Деталі

За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні російські окупанти вранці завдали чергових ракетних ударів по Харкову – зафіксовано 10 ракет.