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Утренний обстрел Харькова: глава ОВА показал фото последствий и рассказал о состоянии пострадавших

Киев • УНН

 • 213826 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов показал последствия утренних обстрелов Харькова. Оккупанты намеренно били по жилым домам, есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщил Синегубов в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Последствия сегодняшнего обстрела Харькова из РСЗО. Под огнем россиян снова оказались исключительно гражданские постройки – торговый центр и дома мирных харьковчан. Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров», - говорится в сообщении.

Детали 

По последней информации, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка – 4 и 16 лет. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют оскольчатые поражения. Погибли 3 человека.

Дополнение 

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что сегодня российские оккупанты утром нанесли очередные ракетные удары по Харькову – зафиксировано 10 ракет.

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