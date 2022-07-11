Утренний обстрел Харькова: глава ОВА показал фото последствий и рассказал о состоянии пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов показал последствия утренних обстрелов Харькова. Оккупанты намеренно били по жилым домам, есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщил Синегубов в Telegram, информирует УНН.
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«Последствия сегодняшнего обстрела Харькова из РСЗО. Под огнем россиян снова оказались исключительно гражданские постройки – торговый центр и дома мирных харьковчан. Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров», - говорится в сообщении.
Детали
По последней информации, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка – 4 и 16 лет. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют оскольчатые поражения. Погибли 3 человека.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что сегодня российские оккупанты утром нанесли очередные ракетные удары по Харькову – зафиксировано 10 ракет.