Ранкові затори у Києві: де ускладнено рух

Деталі

На правому березі зранку "стоять" проспект Степана Бандери і Велика Окружна дорога. Рух ускладнено на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Академіка Глушкова і Перемоги. Також "червоні" вулиці Бульварно-Кудрявська, Січових Стрільців, частково Хрещатик, Володимирська, Дегтярівська і Вадима Гетьмана. Рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка і Володимирському узвозі. Окрім того, затори є на Набережному шосе.

Слід зазначити, що ускладнення руху також спостерігаються на Брест-Литовському шосе і на Кільцевій дорозі.

Водночас на лівому березі рух ускладнений на проспектах Визволителів, Броварському, Юрія Гагаріна, Бажана і Романа Шухевича.

Тим часом, на мостах - Дарницькому, Південному, Північному і Патона - рух було ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Метро також спостерігається незначне утруднення руху в напрямку правого берега.

Додамо

В Україні 20 травня буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, місцями (крім західних областей) грози.