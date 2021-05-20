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Ранкові затори у Києві: де ускладнено рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Станом на 8:25 четверга, 20 травня, на вулицях Києва утворилися затори через ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Ранкові затори у Києві: де ускладнено рух

Деталі

На правому березі зранку "стоять" проспект Степана Бандери і Велика Окружна дорога. Рух ускладнено на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Академіка Глушкова і Перемоги. Також "червоні" вулиці Бульварно-Кудрявська, Січових Стрільців, частково Хрещатик, Володимирська, Дегтярівська і Вадима Гетьмана. Рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка і Володимирському узвозі. Окрім того, затори є на Набережному шосе.

Слід зазначити, що ускладнення руху також спостерігаються на Брест-Литовському шосе і на Кільцевій дорозі.

Водночас на лівому березі рух ускладнений на проспектах Визволителів, Броварському, Юрія Гагаріна, Бажана і Романа Шухевича.

Тим часом, на мостах - Дарницькому, Південному, Північному і Патона - рух було ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Метро також спостерігається незначне утруднення руху в напрямку правого берега.

Додамо

В Україні 20 травня буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, місцями (крім західних областей) грози.

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