Утренние пробки в Киеве: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. По состоянию на 8:25 четверга, 20 мая, на улицах Киева образовались пробки из-за осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
На правом берегу утром "стоят" проспект Степана Бандеры и Большая Окружная дорога. Движение затруднено на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Академика Глушкова и Победы. Также "красные" улицы Бульварно-Кудрявская, Сечевых Стрельцов, частично Крещатик, Владимирская, Дегтяревская и Вадима Гетьмана. Движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко и Владимирском спуске. Кроме того, пробки есть на Набережном шоссе.
Следует отметить, что осложнения движения также наблюдаются на Брест-Литовском шоссе и на Кольцевой дороге.
В то же время на левом берегу движение затруднено на проспектах Освободителей, Броварском, Юрия Гагарина, Бажана и Романа Шухевича.
Между тем, на мостах - Дарницком, Южном, Северном и Патона - движение было затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро также наблюдается незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Добавим
В Украине 20 мая будет облачно с прояснениями. Иногда дождь, местами (кроме западных областей) грозы.