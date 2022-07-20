"Рамштайн-4" уже сьогодні: Кулеба очікує оголошень про нову зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні, 20 липня, відбудеться чергова зустріч контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн", уже четверта. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очікує оголошень про нову зброю, пише УНН.
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"Будуть нові оголошення щодо постачань зброї. Не лише від Сполучених Штатів. (...) І це буде нагода проговорити поточні питання, які виникають у зв'язку з логістикою, або ухваленням рішень щодо тих чи інших постачань", - сказав Кулеба напередодні в ефірі одного з українських телеканалів.
Деталі
Міністр вказав, що формат "дуже корисний", "ефективний і робочий". І, можливо, до нього приєднаються додаткові держави.
Доповнення
Чергова зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня.