"Рамштайн-4" уже сьогодні: Кулеба очікує оголошень про нову зброю

Цитата

"Будуть нові оголошення щодо постачань зброї. Не лише від Сполучених Штатів. (...) І це буде нагода проговорити поточні питання, які виникають у зв'язку з логістикою, або ухваленням рішень щодо тих чи інших постачань", - сказав Кулеба напередодні в ефірі одного з українських телеканалів.

Деталі

Міністр вказав, що формат "дуже корисний", "ефективний і робочий". І, можливо, до нього приєднаються додаткові держави.

Доповнення

Чергова зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня.