"Рамштайн-4" уже сегодня: Кулеба ждет объявлений о новом оружии

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"Будут новые объявления о поставках оружия. Не только от Соединенных Штатов. (...) И это будет возможность проговорить текущие вопросы, возникающие в связи с логистикой, или принятием решений по тем или иным поставкам", - сказал Кулеба накануне в эфире одного из украинских телеканалов.

Детали

Министр указал, что формат "очень полезный", "эффективный и рабочий". И, возможно, к нему присоединятся дополнительные государства.

Дополнение

Очередная встреча контактной группы по обороне Украины состоится 20 июля.