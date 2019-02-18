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Рахункова палата найближчим часом перевірить 11,5 млрд грн субвенцій на місцеві дороги

Рахункова палата найближчим часом перевірить 11,5 млрд грн субвенцій на місцеві дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Рахункова палата у березні поточного року розпочне аудит ефективності витрат субвенцій з Державного Бюджету України на ремонт та будівництво місцевих доріг. Про це в коментарі УНН розповів заступник Голови Рахункової палати Андрій Майснер, який відповідає за організацію і проведення цього контрольного заходу.

"У березні Рахункова палата розпочинає аудит ефективності витрачання субвенцій з Державного Бюджету місцевим бюджетам на ремонт, будівництво місцевих доріг – доріг місцевого значення. Тільки в 2018 році на це було виділено 11,5 млрд грн", - зазначив співрозмовник.

Тож, за словами Майснера, Рахункова палата невдовзі розпочне і через декілька місяців презентує громадськості результати аудиту таких робіт на дорогах місцевого значення.

"Туди обов’язково увійде місто Київ, Київська, Миколаївська, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Дніпропетровська області", - зазначив він.

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Так, під час проведення аудиту Рахункова палата співпрацюватиме з правоохоронними органами, з громадськими експертами, які працюють за міжнародними стандартами і залучаються офіційно до контрольних заходів. Такими, як, наприклад, представники Міжнародної федерації інженерів-консультантів (Fidic), в якій понад 100 країн світу.

Майснер пояснив також, що всі 25 областей охопити не вдасться, виходячи з наявних ресурсів, а також для того, щоб не розтягувати аудит в часі і дати дорожню карту для держави стосовно того, що далі робити, як виправляти ті проблеми, які будуть виявлені і мінімізувати або знівелювати ті ризики, які будуть виявлені аудитором за результатами аудиту.

"Тому ми вибірковим методом за ризикоорієнтованим підходом обираємо області, плануємо відповідні аудити та їхні програми", - зазначив заступник Голови Рахункової палати.

"Аудит проводитиметься за міжнародним стандартом ІSSAI-3000 і з залученням по ч.6 ст. 8 Закону України "Про Рахункову палату" незалежних спеціалістів - Всеукраїнської дорожньої асоціації та Асоціації Інженерів-Консультантів України, а також у співпраці з НАБУ в частині фактів вчинення кримінальних злочинів із ознаками корупційних діянь", - додав він.

Як повідомляв УНН, рахункова палата і Світовий банк зацікавились "мертвим вантажем" у 137 млн доларів із позики для МОЗ і регіонів.

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