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Счетная палата в ближайшее время проверит 11,5 млрд грн субвенций на местные дороги

Счетная палата в ближайшее время проверит 11,5 млрд грн субвенций на местные дороги

Киев  •  УНН

 • 16793 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Счетная палата в марте текущего года начнет аудит эффективности расходов субвенций из Государственного бюджета Украины на ремонт и строительство местных дорог. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель Председателя Счетной палаты Андрей Майснер, который отвечает за организацию и проведение этого контрольного мероприятия.

"В марте Счетная палата начинает аудит эффективности расходования субвенций из Государственного бюджета местным бюджетам на ремонт, строительство местных дорог - дорог местного значения. Только в 2018 году на это было выделено 11,5 млрд грн", - отметил собеседник.

Поэтому, по словам Майснера, Счетная палата вскоре начнет и через несколько месяцев представит общественности результаты аудита таких работ на дорогах местного значения.

"Туда обязательно войдет город Киев, Киевская, Николаевская, Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Днепропетровская области", - отметил он.

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Так, при проведении аудита Счетная палата будет сотрудничать с правоохранительными органами, с общественными экспертами, которые работают по международным стандартам и привлекаются официально в контрольных мероприятий. Такими, как, например, представители Международной федерации инженеров-консультантов (Fidic), в которой более 100 стран мира.

Майснер пояснил также, что все 25 областей охватить не удастся, исходя из имеющихся ресурсов, а также для того, чтобы не растягивать аудит во времени и даты дорожную карту для государства о том, что дальше делать, как исправлять те проблемы, которые будут выявлены и минимизировать или нивелировать те риски, которые будут выявлены аудитором по результатам аудита.

"Поэтому мы выборочным методом по рискоориентированному подходому выбираем области, планируем соответствующие аудиты и их программы", - отметил заместитель Председателя Счетной палаты.

"Аудит будет проводиться по международному стандарту ИSSAI-3000 и с привлечением по ч.6 ст. 8 Закона Украины "О Счетной палате" независимых специалистов - Всеукраинской дорожной ассоциации и Ассоциации Инженеров-Консультантов Украины, а также в сотрудничестве с НАБУ в части фактов совершения уголовных преступлений с признаками коррупционных деяний", - добавил он.

Как сообщал УНН, счетная палата и Всемирный банк заинтересовались "мертвым грузом" в 137 млн долларов по займу для Минздрава и регионов.

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