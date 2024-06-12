Ракетну загрозу виявлено в кількох регіонах України
Київ • УНН
За даними Повітряних Сил Збройних Сил України, у східних, північних та південних регіонах України зафіксовано ракетну загрозу внаслідок імовірних пусків ворожих крилатих ракет з літаків ТУ-95мс.
Зафіксована ракетна небезпека для східних, північних та південних областей. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Увага!
Ракетна небезпека для східних, північних та південних областей!
Імовірні пуски крилатих ракет з літаків ТУ-95мс
У столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу12.06.24, 03:00 • 35292 перегляди