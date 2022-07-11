Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 19 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДСНС.
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"Тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-типоверхового житлового будинку в м. Часів Яр", – ідеться у повідомленні.
Деталі
• виявлено та вилучено з-під завалів 19 загиблих;
• врятовано з-під завалів 8 осіб;
• проведено розчищення та розбір приблизно 138 тонн зруйнованих елементів будинку.
Нагадаємо
Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.