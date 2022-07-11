Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 19

Цитата

"Тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-типоверхового житлового будинку в м. Часів Яр", – ідеться у повідомленні.

Деталі

• виявлено та вилучено з-під завалів 19 загиблих;

• врятовано з-під завалів 8 осіб;

• проведено розчищення та розбір приблизно 138 тонн зруйнованих елементів будинку.

Нагадаємо

Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.