Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 19

Напомним
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области. Сообщали, что по меньшей мере 30 человек находятся под завалами.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру в Донецкой области погибли по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС.
Цитата
"Тело еще одного погибшего изъяли спасатели из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр", – говорится в сообщении.
Детали
• обнаружено и изъято из-под завалов 19 погибших;
• спасены из-под завалов 8 человек;
• произведена расчистка и разбор примерно 138 тонн разрушенных элементов дома.
Напомним
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области. Сообщали, что по меньшей мере 30 человек находятся под завалами.