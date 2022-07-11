Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 19

Цитата

"Тело еще одного погибшего изъяли спасатели из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр", – говорится в сообщении.

Детали

• обнаружено и изъято из-под завалов 19 погибших;

• спасены из-под завалов 8 человек;

• произведена расчистка и разбор примерно 138 тонн разрушенных элементов дома.

Напомним

Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области. Сообщали, что по меньшей мере 30 человек находятся под завалами.