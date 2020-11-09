Ракетний носій, який обіцяє створити віце-прем’єр, уже 50 років існує в Україні - експерт про заяву Уруського

“Ви скажіть, будь ласка, міністру, що у нас такий носій є з 1972 року. Тобто 50 років в Україні є такий носій, тихенько тільки йому скажіть. На цих ракетних носіях вже пів світу літало. Все це давно робилося в Україні. І тому, я думаю, що така заява з одного боку — це “вперед у минуле”, з іншого боку — вона, на жаль, показує, наскільки міністр адекватно ситуацію оцінює і наскільки гарно він знає українську промисловість", - зазначив експерт.

На думку Бортника, причиною цих заяв є популізм і спроба продемонструвати якусь активність за умови відсутності реальних результатів роботи очолюваного Уруським Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

“Звичайно, це популізм, це відволікання, це демонстрація якоїсь своєї активності. Мені здається, що міністру краще зайнятися реально своєю роботою, турбуватися тим, як завантажити замовленнями хоча б ті ж самі корпорації “Антонова”. Про те, як підвищити заробітні плати та дати замовлення КБ “Південне” і нашій космічній галузі, а не фантазувати на широкі теми. Поки що про роботу міністерства нічого не чутно, тільки піар-заяви. Будемо чекати звіту уряду, і тоді може вже побачимо, чим займається це міністерство“, - наголосив він.

Окрім того, заява Уруського створити ракетний носій легкого класу, за словами Бортника, - не перша, що викликала хвилю скепсису в експертному середовищі.

“Це все одно, що вийшов би сьогодні мер Києва Кличко і сказав, що через 10 років в Києві буде метро — це ось такого типу заяви. Через 3 чи 4 роки заявить, що в Україні почнуть вироблятися танки? Чи в Україні почнуть вироблятися вагони для залізниці? А може, років через 50 у нас з’явиться перша атомна електростанція?” — зауважив він.

Нагадаємо, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що заяви Уруського про створення ракетного носія в Україні демонструють відсутність комплексного бачення щодо пріоритетів у розвитку стратегічних галузей України та очолюваного ним Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше народна депутатка Олександра Устінова заявила, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем’єр-міністра Олега Уруського вже близько п’яти місяців не виконує своїх прямих повноважень.