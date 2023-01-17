Ракетна атака на Дніпро: кількість жертв зросла до 41, з них четверо - діти

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"Дніпро. О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини. Всього загинуло 41 особа (з них 4 дитини)", - повідомив Тимошенко.

За даними представника ОП, травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під’їзд.