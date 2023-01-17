Ракетная атака на Днепр: количество жертв возросло до 41, из них четверо - дети

Цитата

"Днепр. В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже достали тело 1 погибшего ребенка. Всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка)", - сообщил Тимошенко.

По данным представителя ОП, травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).

Дополнение

14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва наголову разрушен целый подъезд.