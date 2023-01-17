Ракетная атака на Днепр: количество жертв возросло до 41, из них четверо - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января 41 человек погиб, четверо из них – дети. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во вторник, 17 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Днепр. В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже достали тело 1 погибшего ребенка. Всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка)", - сообщил Тимошенко.
По данным представителя ОП, травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).
Дополнение
14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва наголову разрушен целый подъезд.