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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20162 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Ракетная атака на Днепр: количество жертв возросло до 41, из них четверо - дети

Киев • УНН

 • 354999 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января 41 человек погиб, четверо из них – дети. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во вторник, 17 января, в Telegram, пишет УНН.

Ракетная атака на Днепр: количество жертв возросло до 41, из них четверо - дети

Цитата

"Днепр. В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже достали тело 1 погибшего ребенка. Всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка)", - сообщил Тимошенко.

По данным представителя ОП, травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).

Дополнение

14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва наголову разрушен целый подъезд.

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