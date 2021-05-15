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Ракета Electron не змогла вийти на орбіту через “аномалії”: втрачено два супутники

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Ракеті-носію Electron компанії Rocket Lab з двома комерційними супутниками не вдалося вийти на орбіту в суботу, 15 травня, через “аномалії”. Про це йдеться в офіційній заяві компанії, передає УНН.

Ракета Electron не змогла вийти на орбіту через “аномалії”: втрачено два супутники

Цитата:

“Після успішного старту, відділення першого ступеня Rocket Lab зазнала аномалії під час своєї 20-ї місії Electron ”Running Out Of Toes", - повідомили в компанії.

Деталі

Згідно із заявою, проблема виникла після відділення другого ступеня, що призвело до провалу місії. Другий ступінь ракети-носія залишився в межах прогнозованого коридору запуску і не заподіяв ніякої шкоди людям, команді запуску і евакуації Rocket Lab або місця запуску, відзначили в компанії.

Відзначається, що перший ступінь Electron благополучно завершив приводнення під парашутом, і рятувальна група Rocket Lab працює над тим, щоб підняти його з океану, як і планувалося.

Rocket Lab заявила, що разом з Федеральним авіаційним управлінням (FAA) досліджуватиме аномалію і спробує визначити першопричину, щоб виправити проблему для майбутніх місій.

Відзначимо, що ракета була запущена сьогодні, 15 травня, близько 14:00 за Києвом зі стартового майданчика Launch Complex 1, розташованого на узбережжі північній частині Нової Зеландії.

Компанія вела пряму трансляцію запуску.

Доповнення

Ракета Electron створена з використанням композитних матеріалів і технології тривимірного друку, що дозволяє оперативно проводити і запускати носій. Надлегка двоступенева ракета Electron призначена для виведення на низьку навколоземну орбіту корисного навантаження масою до 250 кілограмів. Вартість пуску ракети не перевищує 6,6 мільйона доларів.

We have lift-off! #RunningOutOfToes pic.twitter.com/WkXImu8uKW

— Rocket Lab (@RocketLab) May 15, 2021

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