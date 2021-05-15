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Ракета Electron не смогла выйти на орбиту из-за "аномалии": потеряно два спутника

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Ракете-носителю Electron компании Rocket Lab с двумя коммерческими спутниками не удалось выйти на орбиту в субботу, 15 мая, из-за "аномалии". Об этом говорится в официальном заявлении компании, передает УНН.

Ракета Electron не смогла выйти на орбиту из-за "аномалии": потеряно два спутника

Цитата:

"После успешного старта, отделения первой ступени Rocket Lab претерпела аномалию во время своей 20-й миссии Electron "Running Out Of Toes", - сообщили в компании.

Детали

Согласно заявлению, проблема возникла после отделения второй ступени, что привело к провалу миссии. Вторая ступень ракеты-носителя осталась в рамках прогнозируемого коридора запуска и не причинила никакого вреда людям, команде запуска и эвакуации Rocket Lab или места запуска, отметили в компании.

Отмечается, что первая ступень Electron благополучно завершила приводнение под парашютом, и спасательная группа Rocket Lab работает над тем, чтобы поднять ее с океана, как и планировалось.

Rocket Lab заявила, что вместе с Федеральным авиационным управлением (FAA) будет исследовать аномалию и попытается определить первопричину, чтобы исправить проблему для будущих миссий.

Отметим, что ракета была запущена сегодня, 15 мая, около 14:00 по Киеву со стартовой площадки Launch Complex 1, расположенной на побережье северной части Новой Зеландии.

Компания вела прямую трансляцию запуска.

Дополнение

Ракета Electron создана с использованием композитных материалов и технологии трехмерной печати, что позволяет оперативно проводить и запускать носитель. Сверхлегкая двухступенчатая ракета Electron предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 250 килограммов. Стоимость пуска ракеты не превышает 6,6 миллиона долларов.

We have lift-off! #RunningOutOfToes pic.twitter.com/WkXImu8uKW

— Rocket Lab (@RocketLab) May 15, 2021

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