Ракета Electron не смогла выйти на орбиту из-за "аномалии": потеряно два спутника
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Ракете-носителю Electron компании Rocket Lab с двумя коммерческими спутниками не удалось выйти на орбиту в субботу, 15 мая, из-за "аномалии". Об этом говорится в официальном заявлении компании, передает УНН.
Цитата:
"После успешного старта, отделения первой ступени Rocket Lab претерпела аномалию во время своей 20-й миссии Electron "Running Out Of Toes", - сообщили в компании.
Детали
Согласно заявлению, проблема возникла после отделения второй ступени, что привело к провалу миссии. Вторая ступень ракеты-носителя осталась в рамках прогнозируемого коридора запуска и не причинила никакого вреда людям, команде запуска и эвакуации Rocket Lab или места запуска, отметили в компании.
Отмечается, что первая ступень Electron благополучно завершила приводнение под парашютом, и спасательная группа Rocket Lab работает над тем, чтобы поднять ее с океана, как и планировалось.
Rocket Lab заявила, что вместе с Федеральным авиационным управлением (FAA) будет исследовать аномалию и попытается определить первопричину, чтобы исправить проблему для будущих миссий.
Отметим, что ракета была запущена сегодня, 15 мая, около 14:00 по Киеву со стартовой площадки Launch Complex 1, расположенной на побережье северной части Новой Зеландии.
Компания вела прямую трансляцию запуска.
Дополнение
Ракета Electron создана с использованием композитных материалов и технологии трехмерной печати, что позволяет оперативно проводить и запускать носитель. Сверхлегкая двухступенчатая ракета Electron предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 250 килограммов. Стоимость пуска ракеты не превышает 6,6 миллиона долларов.
We have lift-off! #RunningOutOfToes pic.twitter.com/WkXImu8uKW— Rocket Lab (@RocketLab) May 15, 2021