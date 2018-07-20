Макрон звільнить свого радника через напад на людей під час травневої демонстрації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон вирішив звільнити співробітника служби безпеки Александра Беналля з Єлисейського палацу після публікації відео, на якому він нападає на людей під час травневої демонстрації в Парижі. Про це повідомляє прес-служба президента, передає УНН з посиланням на The Local.
Відео, на якому Александр Беналля напав на протестувальника і повалив його на землю, викликало обурення серед політиків.
У п'ятницю з'явилося нове відео, на якому А.Бенналя повалив на землю жінку, перед тим як напасти на іншого маніфестанта.
В адміністрації президента, як повідомляється, після появи нових фактів про "проступок" вирішили звільнити радника і почали відповідну процедуру.
Як повідомляється, А.Беналля також був допитаний поліцією в п'ятницю з приводу інциденту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про відеозапис, на якій Беналла в шоломі напав на маніфестанта на площі Контрескарп.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колломб уточнив кількість затриманих поліцією маніфестантів під час масових протестів в Парижі на початку травня. За його словами, заарештовані 109 осіб. За даними поліції, в щорічній демонстрації 1 травня взяли участь близько 1200 учасників протесту в масках і капюшонах.
Макрон пообіцяв покарати ініціаторів заворушень в Парижі.