Советника Макрона уволят из-за нападения на людей во время майской демонстрации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон решил уволить сотрудника службы безопасности Александр Беналля из Елисейского дворца после публикации видео, на котором он нападает на людей во время майской демонстрации в Париже. Об этом сообщает пресс-служба президента, передает УНН со ссылкой на The Local.
Видео, на котором Александр Беналля напал на протестующего и повалил его на землю, вызвало возмущение среди политиков.
В пятницу появилось новое видео, на котором А.Бенналя хватает женщину, перед тем как напасть на другого манифестанта.
В администрации президента, как сообщается, после появления новых фактов о проступке решили уволить советника и начали соответствующую процедуру.
Как сообщается, А.Беналля также был допрошен полицией в пятницу по поводу инцидента.
Напомним, ранее сообщалось о видеозаписе, на которой Беналля в шлеме напал на манифестанта на площади Контрэскарп.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Франции Жерар Колломб уточнил количество задержанных полицией манифестантов во время массовых протестов в Париже в начале мая. По его словам, арестованы 109 человек. По данным полиции, в ежегодной демонстрации 1 мая приняли участие около 1200 протестующих в масках и капюшонах.
Макрон пообещал наказать инициаторов беспорядков в Париже.