Радник голови СБУ Тандіт пішов з посади за власним бажанням
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Радник голови СБУ з питань обміну полоненими Юрій Тандіт звільнився з посади за власним бажанням. Про це УНН повідомили в СБУ.
“Він звільнився сам — за власним бажанням”, — сказали у спецслужбі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МінТОТ почали виплати звільненим з ОРДЛО заручникам
Нагадаємо, Юрія Тандіта призначили радником голови СБУ в липні 2015 року.
Перед цим був головою Координаційного центру звільнення заручників Міністерства оборони України.