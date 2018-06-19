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Радник голови СБУ Тандіт пішов з посади за власним бажанням

Київ • УНН

 • 8858 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Радник голови СБУ з питань обміну полоненими Юрій Тандіт звільнився з посади за власним бажанням. Про це УНН повідомили в СБУ.

“Він звільнився сам — за власним бажанням”, — сказали у спецслужбі.

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Нагадаємо, Юрія Тандіта призначили радником голови СБУ в липні 2015 року.

Перед цим був головою Координаційного центру звільнення заручників Міністерства оборони України.

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