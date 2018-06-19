Советник главы СБУ Тандит ушел с должности по собственному желанию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Советник главы СБУ по вопросам обмена пленными Юрий Тандит уволился по собственному желанию. Об этом сообщили УНН в СБУ.
"Он уволился сам - по собственному желанию", - сказали в спецслужбе.
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Напомним, Юрия Тандита назначили советником председателя СБУ в июле 2015 года.
Перед этим был председателем Координационного центра освобождения заложников Министерства обороны Украины.