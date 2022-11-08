Радіодиктант національної єдності-2022: коли і де слухати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У середу, 9 листопада, в Україні відбудеться 22-й радіодиктант національної єдності. Його об 11:00 транслюватиме "Суспільне", передає УНН із посиланням на Telegram Міністерства культури та інформаційної політики України.
Цитата
"9 листопада, у День української писемності та мови, об 11:00 за київським часом відбудеться традиційний радіодиктант національної єдності", – ідеться у повідомленні.
Як взяти участь
1. Об 11:00 за Києвом увімкніть Суспільне (ефіри Українського радіо, Радіо Культура, Суспільне Культура) або зайдіть на Facebook-сторінку мовника;
2. Сфотографуйте або відскануйте свій текст та надішліть на електронну пошту [email protected] до 11:00 10 листопада.
Нагадаємо
Цього року авторкою тексту для радіодиктанту стала письменниця та режисерка Ірина Цілик, читатиме його – акторка, народна артистка України Ада Роговцева.