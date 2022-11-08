Радиодиктант национального единства-2022: когда и где слушать
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В среду, 9 ноября, в Украине состоится 22-й радиодиктант национального единства. Его в 11:00 будет транслировать "Суспільне", передает УНН со ссылкой на Telegram Министерства культуры и информационной политики Украины.
Цитата
"9 ноября, в День украинской письменности и языка, в 11:00 по киевскому времени состоится традиционный радиодиктант национального единства", – говорится в сообщении.
Как принять участие
1. В 11:00 по Киеву включите "Суспільне" (эфиры Украинского радио, Радио Культура, Суспільне Культура) или зайдите на Facebook-страницу вещателя;
2. Сфотографируйте или отсканируйте свой текст и отправьте по электронной почте [email protected] до 11:00 10 ноября.
Напомним
В этом году автором текста для радиодиктанта стала писательница и режиссер Ирина Цилык, читать его будет – актриса, народная артистка Украины Ада Роговцева.