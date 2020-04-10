Раді рекомендують посилити відповідальність за підвищення цін на засоби індивідуального захисту

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Комітет ВР з правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроект №3274-1 щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

"За результатами обговорення члени Комітету 18 голосами "за" при 3, що "утрималися", прийняли рішення рекомендувати ВР прийняти законопроект №3274-1 за основу, а законопроект №3274 – відхилити", - йдеться у повідомленні.

Законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня передбачається встановити новою статтею 199-1 Кримінального кодексу наступне:

1. Перепродаж у великих розмірах засобів цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня, якщо така ціна у два і більше разів перевищує рівень державної регульованої ціни - карається штрафом від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища чи в особливо великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Нагадаємо, українське суспільство серйозно підійшло до епідемії коронавірусу і 89% українців використовують маски та распіратори.

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