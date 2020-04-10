Раді рекомендують посилити відповідальність за підвищення цін на засоби індивідуального захисту

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Комітет ВР з правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроект №3274-1 щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.