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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 76799 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Раді пропонують визнати державний суверенітет та незалежність Татарстану

Раді пропонують визнати державний суверенітет та незалежність Татарстану

Київ • УНН

 • 279754 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. На сайті Верховної Ради зареєстрували проект постанови про визнання державного суверенітету та незалежності Республіки Татарстан, передає УНН за посиланням на картку документа.

Деталі

Законопроект № 8195 було зареєстровано та передано на розгляд керівництву парламету. Ініціатори документу — народні депутати Олег Дунда, Віталій Безгін, Марія Мезенцева, Георгій Мазурашу та Юлія Клименко.

Документом передбачається визнання державного суверенітету та незалежності Республіки Татарстан. Пропонується Президенту України ухвалити рішення про визнання Республіки Татарстан як незалежної та суверенної держави та встановити з нею дипломатичні відносини. Кабінету міністрів України після ухвалення Президентом України рішення про визнання незалежності Республіки Татарстан здійснити необхідні заходи, пов'язані з встановленням дипломатичних та інших відносин із зазначеною державою в національних інтересах України.

Проєкт зареєстровано 9 листопада.

Доповнення

18 жовтня Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою росією і засудила геноцид чеченського народу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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