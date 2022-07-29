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Рада зробила крок до примусового вилучення майна під час війни

Рада зробила крок до примусового вилучення майна під час війни

Київ • УНН

 • 231789 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо примусового вилучення майна під час війни. Про це повідомив голова підкомітету з питань Регламенту ВР, нардеп від “Слуги народу” Павло Фролов у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.

Цитата

«Законопроектом 7605, прийнятим за основу, запропонували удосконалити примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, встановивши зокрема, що стосовно обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу таке рішення уповноважена приймати РНБО», - написав Фролов.

Доповнення

Верховна Рада надала відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, а також розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

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