Рада зробила крок до примусового вилучення майна під час війни

Цитата

«Законопроектом 7605, прийнятим за основу, запропонували удосконалити примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, встановивши зокрема, що стосовно обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу таке рішення уповноважена приймати РНБО», - написав Фролов.

Доповнення

Верховна Рада надала відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, а також розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.